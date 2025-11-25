Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Bodo/Glimt-Juventus 2-3, le pagelle: Yildiz cambia la partita, finalmente Openda e David

© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 23:00Serie A
Dimitri Conti

Risultato finale: Bodo/Glimt - Juventus 2-3

BODO/GLIMT (di Marco Pieracci)

Haikin 6,5 - Conceicao e Locatelli lo tengono impegnato, non si fa trovare con le mani intorpidite dal freddo. Diverse parate a referto, alcune anche un po’ scenografiche ma risolutive.

Sjøvold 4,5 - Condotta di gara abbastanza prudente, le sue sortite offensive sono episodiche. L’ingresso dello scatenato Yildiz gli complica maledettamente la vita, il turco lo maltratta.

Bjørtuft 6 - Openda cerca ossessivamente la profondità, cerca di non concedergliela. Pericoloso quando sale nell’area juventina. Nega la doppietta a David, salvando sulla linea.

Aleesami 5,5 - Non sempre pulito negli interventi difensivi, fisiologica le difficoltà quando viene puntato dai brevilinei della Juve: si aggrappa all’esperienza per venirne a capo ma soffre. Dal 63 Moe 5,5 - Qualche tentennamento, però regge.

Bjørkan 5 - In costante proiezione offensiva, per dare supporto alla manovra: formalmente è un terzino, nei fatti un’ala aggiunta. Meno bene in copertura, concede troppo e si fa sovrastare da McKennie.

Evjen 6 - Copre le spalle a Berg, lasciandogli il compito di dettare i tempi. Esercita una pressione costante per impedire agli avversari di ragionare. Poco appariscente, ma utile. Dal 77' Jorgensen sv

Berg 6,5 - Il vero fulcro del sistema di gioco norvegese, alterna lungo e corto: lucido nella gestione del possesso, raro vederlo sbagliare un passaggio.

Brunstad Fet 7 - Motorino sempre acceso, macina chilometri a intensità elevata: appena vede uno spazio libero ci si infila. Glaciale dal dischetto.

Maatta 5,5 - Del tridente d’attacco è quello meno incisivo, offre il suo contributo sul piano dinamico ma non si affaccia quasi mai dalle parti di Perin con intenzioni bellicose. Dal 61' Auklend 6,5 - Porta vivacità, creando affanni alla retroguardia bianconera: si procura il rigore del 2-2.

Høgh 6,5 - Punto di riferimento là davanti, prende ogni volta posizione su Kelly facendo salire la squadra. Prende l’ascensore, offrendo sul piatto d’argento a Blomberg la palla del primo gol.

Blomberg 6,5 - Movimenti sincronizzati sulla fascia mancina con quelli di Bjorkan, tempismo perfetto nella chiusura delle azioni: raccoglie la spizzata di Hogh per sbloccare il risultato. Dal 76' Hauge sv

Kjetil Knutsen 6 - Ritmo, personalità, idee semplici ma funzionali all’interno di un ecosistema tattico con ruoli e interpreti ben definiti. In pratica, tutto ciò che manca alla Juventus nel primo tempo. Nella ripresa la musica cambia, alla fine a fare la differenza è la qualità dei cambi.

JUVENTUS (di Dimitri Conti)

Perin 6 - Riesce solo a opporsi in parte col piede sul tiro di Blomberg, senza evitare che la palla entri. Per il resto del primo tempo, parate semplici. Niente da fare sul rigore.

Kalulu 6,5 - Sempre più irrinunciabile della difesa juventina, i tanti infortuni nel reparto lo hanno elevato a protagonista e leader. A Bodo dà una nuova prova della solidità.

Kelly 6 - Prestazione a due facce, la sua: timido e un po' impacciato nell'approccio alla partita (e non è il solo), più stabile invece nell'interpretazione della ripresa. Lui e il reparto.

Koopmeiners 6 - Il Bodo punta più di una volta dalla sua parte per provare a sfondare, forse conscio del fatto che non sia un difensore. Alla fine, però, non sarà mai sorpreso davvero.

McKennie 7 - C'è un nuovo gioco nel mondo Juve: indovina quale ruolo farà. Stavolta è esterno destro a tutta fascia: partenza bruttina, il gol del sorpasso ha però un peso capitale.

Locatelli 6 - Nel primo tempo, fatto di non poche difficoltà collettive, il capitano fin troppe volte si trova preso in mezzo. Con l'aumento dei giri di tutti, cresce pure lui.

Miretti 6,5 - Esordio in stagione tra i titolari, qualche pallone mal gestito di troppo nel primo tempo. Spalletti però lo conferma e in cambio riceve un gol (annullato) e un bell'assist.
Dal 68' Thuram 5,5 - Lui e Yildiz erano stati tenuti a riposo inizialmente per non accumulare troppe fatiche: sul turco qualche dubbio viene, sul francese no. Non è ancora al meglio.

Cambiaso 6 - Nel gelo di Bodo festeggia le 100 partite con la Juventus. Non serve una super prestazione, per portare a casa la pagnotta (e la sufficienza) basta una discreta applicazione.
Dal 75' Cabal 5 - Si fosse limitato a uscire dal campo senza farsi notare, magari con un senza voto in pagella. Rischia di vanificare la ripresa dei suoi causando il rigore del 2-2.

Conceicao 6,5 - Uno dei pochi della Juventus a salvarsi già nel primo tempo, in cui è indiscutibilmente il migliore dei suoi, il più vivo. Meno totale nella ripresa, ma non si ferma.
Dall'83' Zhegrova sv.

Adzic 5 - Spalletti gli regala la prima da titolare da quando c'è lui in panchina. Forse si aspettava qualcosa di più in cambio rispetto alla miriade di passaggi e giocate sbagliate.
Dal 46' Yildiz 7,5 - Impatto immediato sin dall'attimo in cui mette piede in campo. Non finisce direttamente sul tabellino, ma ha completamente cambiato faccia alla Juve e alla partita.

Openda 7 - Scelto dal 1' per la sua capacità di attaccare la profondità, nel primo tempo più che altro prova a rifinire. A inizio ripresa è però lì dove deve essere: a realizzare l'1-1.
Dal 75' David 7 - Discorso simile anche per lui: troppo spesso oggetto del mistero, il canadese dà il segnale che aspettavano a gloria tutti. Poi manca la possibile doppietta.

Luciano Spalletti 6,5 - Tanti cambi rispetto a Firenze, a partire dal portiere. Difesa confermata in blocco, novità Miretti a centrocampo e attacco rivoluzionato in toto. I volti nuovi non regalano sussulti, almeno non nel primo tempo, e opta per avere una certezza in più, inserendo Yildiz al rientro. La mossa paga subito, permettendo il sorpasso già a inizio secondo tempo. Una volta ottenuto il vantaggio, la sua squadra chiude bene gli spazi e ha più di una chance per andare a prendersi il tris. A due dal novantesimo, la beffa del rigore, ma neanche quella scalfisce la voglia della Signora di trionfare. Alla fine, missione riuscita.

Editoriale di Raimondo De Magistris Quanto può durare il miracolo Roma? Così Gasperini ha trasformato una squadra incompleta nella prima della classe. A gennaio due possibili cessioni possono fare la differenza
