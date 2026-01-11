Genoa-Cagliari, i 24 convocati di Pisacane: presente Zé Pedro, ancora out Deiola
Vigilia di campionato per il Cagliari, reduce dal 2-2 sul campo della Cremonese e atteso dalla sfida in programma domani a Genova contro la formazione di De Rossi. Nella lista dei 24 convocati, rispetto al match contro i grigiorossi di Nicola, torna Zé Pedro tra i difensori utilizzabili dal tecnico Fabio Pisacane. Ancora out invece Deiola, che aveva accusato un problema muscolare alla coscia nella rifinitura prima della partita contro il Milan. Di seguito l'elenco completo:
Portieri: Caprile, Sherri, Ciocci.
Difensori: Palestra, Idrissi, Luperto, Juan Rodriguez, Di Pardo, Pintus, Zappa, Zé Pedro, Obert.
Centrocampisti: Mazzitelli, Adopo, Gaetano, Prati, Cavuoti, Liteta.
Attaccanti: Kiliçsoy, Borrelli, Pavoletti, Trepy, Luvumbo, Sebastiano Esposito.