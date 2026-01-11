Ufficiale Addio Italia, Pablo Marí lascia la Fiorentina: ha firmato con l'Al Hilal, i dettagli dell'accordo

È stata una trattativa lampo praticamente, ma l'affare è andato in porto e l'indiscrezione confermata. Pablo Mari, difensore spagnolo di 32 anni che ha raggiunto la Fiorentina quasi un anno fa, ha rifatto le valigie e questa volta lasciato l'Italia e l'Europa. Infatti il centrale ha seguito le sirene arabe, raggiungendo un accordo per il trasferimento alla corte di Simone Inzaghi, all'Al Hilal.

"La direzione del club Al-Hilal, presieduta da Sua Altezza l'Emiro Nawaf bin Saad, ha concluso le procedure per firmare il contratto di trasferimento del difensore spagnolo Pablo Marí alla squadra di calcio Al-Hilal, in arrivo dalla Fiorentina, con un contratto di sei mesi e la possibilità di rinnovo per un anno", informa tramite comunicato ufficiale il club saudita a proposito della durata dell'accordo che legherà il giocatore .

"Pablo, 32 anni, ha rappresentato nel corso della sua carriera numerosi club in Europa e oltre, tra cui l'Arsenal, con cui ha vinto la FA Cup nel 2020, e il Flamengo, con cui ha contribuito alla conquista del doppio titolo: il campionato brasiliano e la Copa Libertadores sudamericana nel 2019. Inoltre, Pablo ha giocato per il Real Maiorca e il Deportivo La Coruña in Spagna, e per l'Udinese in Italia", le informazioni a proposito della carriera di Pablo Marí trasmesse dalla nota ufficiale dell'Al Hilal.