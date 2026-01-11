Lecce, Stulic: "Il campionato è lungo e dobbiamo ripartire"

Ecco le dichiarazioni di Nikola Stulic dopo la sconfitta del suo Lecce contro il Parma ai microfoni di DAZN: ""Le cose si erano messe bene con il gol dopo pochi secondi, ma non conta in questo momento. Abbiamo perso una partita importante. C'è ancora tempo per riprendersi, il campionato è lungo e adesso dobbiamo necessariamente ripartire. Ora sto migliorando, partita dopo partita, e voglio aiutare i compagni con prestazioni importanti e gol: c'è ancora tanta strada per salvarsi, lavorando duro e mettendo in campo ciò che ci chiede l'allenatore".

Obiettivo della stagione?

"Voglio aiutare la squadra, con lotta e gol, per la permanenza in Serie A, mettendo in campo uno spirito importante".