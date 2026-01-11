Comuzzo fa il secondo gol in Serie A e porta la Fiorentina in vantaggio contro il Milan
TUTTO mercato WEB
Si sblocca la partita dopo un’ora di gioco con il secondo gol in campionato di Pietro Comuzzo che svetta di testa sopra a tutti sul cross di Gudmundsson e infila alle spalle di Maignan. È 1-0 al 67’ tra Fiorentina e Milan
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
Le più lette
2 Fiorentina-Milan, le probabili formazioni: quanti cambi per Allegri, Solomon verso l'esordio dal 1'
4 Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile