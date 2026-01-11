Comuzzo fa il secondo gol in Serie A e porta la Fiorentina in vantaggio contro il Milan

Si sblocca la partita dopo un’ora di gioco con il secondo gol in campionato di Pietro Comuzzo che svetta di testa sopra a tutti sul cross di Gudmundsson e infila alle spalle di Maignan. È 1-0 al 67’ tra Fiorentina e Milan