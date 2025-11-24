Bodo Glimt-Juventus, i convocati di Spalletti: Gatti non parte per la Norvegia
Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha reso noto l'elenco dei convocati per la sfida di domani contro il Bodo Glimt, per la quinta giornata della fase a girone della Champions League. Gatti non recupera dalla sindrome influenzale e non sarà a disposizione del tecnico, al pari di Bremer, Milik, Rugani e Pinsoglio.
Portieri: Perin, Di Gregorio, Fuscaldo.
Difensori: Kelly, Kalulu, Cambiaso, Cabal, Rouhi.
Centrocampisti: Locatelli, Conceiçao, Koopmeiners, Adzic, Kostic, Thuram, Miretti, McKennie, Joao Mario.
Attaccanti: Vlahovic, Yildiz, Zhegrova, Openda, David.
