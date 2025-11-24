Marani: "Partnership con Trenitalia Regionale per proiettarsi verso i giovani"
A margine del Consiglio Federale durante il quale è stata presentata la nuova partnership fra la Lega Pro e Trenitalia per la nuova Coppa Italia Serie C 'Regionale', Matteo Marani, presidente della terza serie professionistica del calcio italiano, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa presente:
"I giovani viaggiano quotidianamente sui treni regionali, utilizzando questo mezzo per vedere le partite o anche per andare a giocare una partita. La Serie C è il campionato del nostro paese, rappresentato con 18 regioni e 60 piazze. Questa partnership dà ulteriore valore ad una competizione che ha di suo un grande valore e una grande tradizione.
Possibile che la finale di Coppa Italia di Serie C venga disputata in un impianto importante come accade per la 'sorella maggiore'? La finale si giocherà negli impianti delle società che se la sono guadagnata. Perché è bello portare questa festa nelle città protagoniste. Credo che sia giusto così.
