Lega Pro, presentata con Trenitalia la Coppa Italia Serie C 'Regionale'

Lega Pro, presentata con Trenitalia la Coppa Italia Serie C 'Regionale'
© foto di luca.bargellini
Luca Bargellini
Oggi alle 15:04Serie C
Luca Bargellini

Regionale di Trenitalia è Title partner della Coppa Italia Serie C e della Supercoppa Seric C grazie all'accordo tra il brand della società del Gruppo FS e Lega Pro.

Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia; Mario Alovisi, Direttore Marketing & Revenue Management di Trenitalia; Gabriele Gravina, Presidente FIGC; Matteo Marani, Presidente Lega Pro.

"La partnership con Lega Pro nasce da una condivisione di valori: passione, impegno, lealtà animano il mondo dello sport e anche le nostre azioni quotidiane. Una delle nostre mission è connettere le persone e i territori al mondo dello sport, della cultura in una Italia fatta di tante squadre, anche piccole, che rappresentano identità locali vitali e appassionate. Lo sport e il sociale rappresentano per Trenitalia e per il Gruppo FS uno dei pilastri fondamentali che sosteniamo anche attraverso iniziative come questa", ha dichiarato Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia.

"Siamo molto contenti, come Serie C, di affiancare il nome delle nostre competizioni al brand di Trenitalia, che ha scelto di puntare sulla Lega dei giovani e dei territori. Per la prima volta nella loro importante storia, la Coppa Italia Serie Ce la Supercoppa avranno un title partner: è la dimostrazione della nostra crescita. Sono certo che questo accordo ci permetterà di compiere un ulteriore salto di qualità”, ha commentato Matteo Marani, Presidente della Lega Pro.

Attraverso il sostegno a questa iniziativa, Regionale promuove il treno come mezzo sostenibile per eccellenza, ideale per i viaggi a basso impatto ambientale. Per favorire l'utilizzo del trasporto ferroviario, Trenitalia - attraverso Regionale - propone un servizio capillare lungo tutto il Paese, con più di seimila corse
giornaliere. Inoltre, grazie ai suoi circa 180 Link - le soluzioni intermodali treno+bus, navi e altri mezzi - consente di raggiungere anche le destinazioni più remote.

Regionale, con il rebranding presentato a ottobre 2024, caratterizzato dal colore verde che ne definisce l'approccio orientato alla sostenibilità, pone al centro della propria missione, così come Trenitalia e il Gruppo FS, l'attenzione verso le persone - pendolari, studenti, lavoratori e turisti - e l'impegno per un
servizio efficace, accessibile, innovativo e rispettoso dell'ambiente.

© foto di luca.bargellini
