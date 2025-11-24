I gol di Pellegrino hanno un duplice obiettivo: salvare il Parma e convincere le big a puntare su di lui

"Ha ancora aspetti su cui migliorare, non mi piace porgli dei limiti". Ha parlato con termini lusinghieri il tecnico del Parma Carlos Cuesta del suo centravanti Mateo Pellegrino, match winner dello scontro salvezza vinto contro il Verona nell'ultima giornata di campionato con una meravigliosa doppietta nel 2-1 finale.

L'argentino è così arrivato a quota 4 gol nelle 12 partite di campionato fin qui giocate, numeri importanti se contestualizzati in una stagione in cui tutti i centravanti di ruolo stanno faticando più del previsto a incidere. L'allenatore spagnolo sta costruendo la manovra intorno alla fisicità del suo riferimento offensivo e fin qui i risultati stanno arrivando, in attesa di capire come evolverà la stagione.

Con un Pellegrino in versione bomber come visto nello scontro diretto col Verona l'obiettivo salvezza sarà più semplice da raggiungere, col giocatore che parallelamente cercherà di convincere anche le tante big che già lo hanno messo nel mirino per il futuro: il Milan si è già mosso in tempi non sospetti prendendo informazioni a riguardo, pur senza affondare il colpo. Una mossa ufficiale potrebbe arrivare a gennaio o più verosimilmente il prossimo giugno, sempre che qualche altro top club italiano o estero non decida di anticipare sul tempo i rossoneri.