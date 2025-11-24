La prima Atalanta senza Gasperini e Sartori è in crisi. Mentre loro volano con Roma e Bologna

L'Atalanta non è riuscita a ripartire voltando pagina, anche l'era con Palladino in panchina è iniziata male, con una sconfitta sul comunque difficile campo del Napoli, dove la squadra di Conte non perde da un anno. Il tecnico di Mugnano avrà senz'altro modo di provare a intervenire con maggior contezza nelle prossime settimane, ma la missione alla quale è chiamato - risollevare l'Atalanta e farlo prima possibile - rimane comunque non delle più semplici, visto lo scenario.

A rendere più grigio il punto d'osservazione atalantino, specie se siete i Percassi, ci sta pensando quanto avviene attorno alla Dea. Nello specifico, quanto stanno riuscendo a combinare due grandi ex dalle parti di Roma e Bologna. Cominciando dalla Capitale, impossibile che la vista della Roma di Gasperini da sola in cima alla classifica di Serie A dopo 12 giornate, non abbia suscitato qualche riflessione in seno all'ambiente atalantino, a partire dai proprietari.

In molti si chiedevano negli scorsi anni se fosse proprio Gasperini il segreto dell'Atalanta. E prima di lui discorsi simili avevano riguardato anche il fu responsabile dell'area tecnica nerazzurra Giovanni Sartori, nel frattempo divenuto mente del Bologna che si sta riscoprendo piazza dalle grandi ambizioni, dopo troppi anni trascorsi lontano dai riflettori. La risposta non è così semplice a darsi, di sicuro c'è che la prima Atalanta senza sia Sartori che Gasperini, nel frattempo rimpiazzati ai loro posti da D'Amico e Juric, non stia funzionando. Potrà l'arrivo di Palladino aiutare a rimettere nella giusta direzione le cose? Il tempo ce lo dirà.