TMW Radio Massimo Orlando: "Inter, non si poteva fare di più. E' una Roma fenomenale"

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto per parlare dei temi del giorno l'ex calciatore Massimo Orlando.

Inter, 4° ko in campionato: cambia il giudizio su Chivu?

"Che doveva fare di più l'Inter? Si sapeva che il Milan avrebbe giocato così, l'Inter ha gestito la palla, ha avuto le sue occasioni. Il gol è un errore grave di Sommer anche, ma cosa poteva fare di più? C'è stato un episodio e un po' di fortuna per Allegri. Il Milan con le grandi ha un altro atteggiamento. E poi è rientrato Rabiot che è tanta roba. E si è difeso con 8 giocatori in area. Così è difficile trovare soluzioni per passarli. Serve la giocata personale o il cross. Contro la Juve ha fatto più male, perché l'ha persa contro una squadra non all'altezza delle prime 4-5 in campionato, ma ieri l'ha dominato il derby".

Dopo il derby, considera da Scudetto più il Milan o l'Inter?

"Per me è 50 e 50".

E cosa aggiunge sul Milan?

"Queste partite il Milan le sa leggere bene, si vede la filosofia di Allegri. Alcune partite dovrà riproporre la punta. Non potrà giocare sempre con Pulisic e Leao, anche se sono due frecce importanti. Quando dovrai fare te la partita, l'appoggio della punta è fondamentale".

Cosa l'ha impressionata della Roma?

"Incredibile, come si difendono, attaccano, qualità in tutte le parti del campo. Una roba allucinante, sono fenomenali. L'allenatore è il più forte in Europa, se continuano così e gli fanno il regalo dell'attaccante, può dire la sua per lo Scudetto".

La Juve va piano anche con Spalletti:

"E' stata la più brutta partita del weekend quella con la Fiorentina, ma la Viola aveva motivazioni. La Juve è andata con un 3-5-1-1, impaurita, Yildiz che non sapeva come andare. Sono preoccupato per i tifosi della Juve. Non c'è stata una giocata. Vlahovic è stato il migliore nel primo tempo, poi però la Juve non fa niente, sbaglia mille passaggi a centrocampo. La Juve non ha giocatori da Juve, a parte 3-4. Come fai con la Fiorentina in difficoltà a giocare così? Serviva una squadra più offensiva. Spalletti ha sbagliato la formazione iniziale. Ha bisogno di tempo ma doveva fare diversamente. E' una Juve irriconoscibile".