Venezia, rinnovo fino al giugno 2028 per Nunzio Lella. "Sono molto felice"
Il Venezia FC comunica che il centrocampista Nunzio Lella ha firmato il rinnovo del suo contratto fino al 30 giugno 2028.
Lella, 25 anni, è arrivato al Venezia FC nell’estate 2023 ed ha finora disputato con la maglia arancioneroverde 34 partite, contribuendo alla promozione in Serie A del club nella stagione 23/24.
Nunzio Lella, centrocampista Venezia FC
“Sono molto contento di questo rinnovo, l’ho voluto fortemente anche perchè mi sento un giocatore importante per questa squadra. Qui a Venezia mi sento a casa, i tifosi mi vogliono bene e anche questo è per me un grande stimolo a dare sempre tutto ogni volta che scendo in campo.”
