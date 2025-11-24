Cittadella, settima vittoria di fila. Iori onesto: "Il Lecco non meritava di perdere"

Settima vittoria consecutiva del Cittadella in campionato. Questa volta a cedere il passo agli uomini di Manuel Iori è stato il Lecco di Federico Valente.

Di seguito l'analisi postpartita del tecnico dei veneti riportata da TrivenetoGoal: "Il Lecco non meritava di perdere, assolutamente. Ha fatto una buonissima partita. Abbiamo creato pochissimo, anzi niente. Avevamo preparato una partita non dico attendista, ma non volevamo concedere troppi spazi. La prima cosa che avevo chiesto era di mantenere le distanze. Sicuramente non abbiamo fatto una buona prestazione, ma abbiamo portato a casa tre punti. Ci sono situazioni in cui potevamo fare meglio nelle ripartenze. Però i ragazzi hanno fatto bene quello che avevo chiesto".

Sulla lotta in vetta al Girone A, poi, Iori afferma: "Oggettivamente il Vicenza sta facendo un campionato a sé. Bisogna riconoscere che sta facendo cose strepitose. Noi siamo partiti male e quei punti persi pesano. Dobbiamo cercare di mangiare terreno il più possibile e vedere dove saremo alla fine