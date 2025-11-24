Ufficiale
Monopoli, risoluzione consensuale del contratto con il direttore generale Giuseppe Sipone
La SS Monopoli 1966 comunica di aver risolto consensualmente e anticipatamente rispetto al termine naturale il rapporto contrattuale con il direttore generale Giuseppe Sipone.
Il club ringrazia il dirigente per il lavoro svolto dal 2019 al 2024 nel ruolo di segretario generale e dal 2024 ad oggi nel ruolo di direttore generale.
La SS Monopoli 1966 augura al dott. Sipone le migliori fortune personali e professionali.
