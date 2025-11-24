Lecce, Sticchi Damiani: "Il gol di Sottil era valido, decisione dell'arbitro inspiegabile"

Al termine del ko contro la Lazio, il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani analizza così la gara disputata dai selentini ai microfoni del Quotidiano di Puglia: "Quel gol di Sottil era valido, rimane ancora inspiegabile la decisione dell’arbitro. Sarebbe stato un vantaggio per noi e la partita avrebbe potuto prendere un altro versante".

Sulla partita però ha aggiunto: "Questa con la Lazio, non è stata certo la nostra migliore prestazione. Ci accade spesso, dopo queste lunghe pause per via degli incontri delle varie Nazionali, che la squadra non esprima il massimo delle sue potenzialità. Molti dei nostri titolari sono stati impegnati in viaggi lunghi e faticosi e ne avranno certo risentito ».

La prossima in casa: "Torniamo a casa nostra cercando il ritmo che aveva sostenuto la squadra nella prima parte della stagione. Dobbiamo tornare a quegli standard che ci hanno regalato giorni positivi ed una buona partenza in questo campionato".