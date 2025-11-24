Rinascita Cosenza, D'Orazio: "Possiamo vincere ogni gara. Non nascondiamoci"

Dopo il successo nello scontro diretto contro il Benevento, Tommaso D'Orazio, difensore e capitano del Cosenza, ha preso la parola in sala stampa.

Ecco quanto evidenziato da TIfoCosenza: "Voglio fare e farci i complimenti, non era facile battere il Benevento, che lotterà per la promozione fino alla fine. Ma questo risultato dimostra che siamo squadra. Abbiamo preparato la partita bene con il mister, sapendo che loro giocano, li abbiamo aspettati. Ribaltare una gara del genere significa avere valori morali e alchimia. Peccato non aver fatto gol, ma faccio i complimenti a tutti”.

La classifica dice che anche i rossoblù sono in piena corsa per la B: “L’obiettivo sin da luglio è stato migliorarci di settimana in settimana. È stata questa una prova per capire se possiamo stare lì su. Dobbiamo avere voglia di vincere in ogni gara ma sempre con umiltà. Adesso dobbiamo pensare solo al Foggia, con l’ambizione di vincere ogni partita, abbiamo dimostrato di poterlo fare e non possiamo nasconderci. Sprono tutti i giorni i miei compagni per migliorare e puntare a categorie importanti, è un obiettivo che passa da queste partite e da quella con il Foggia”.