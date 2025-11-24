Di Gennaro: "Con Gasp la Roma va oltre il limite. La Fiorentina entri nell'ottica che si deve salvare"

Intervenuto su Radio Firenzeviola, Antonio Di Gennaro ha parlato del nostro campionato partendo dalla Roma di Gasperini: "Con Gasperini vanno oltre il limite, e gioca anche senza punte. Non è un caso se è lassù. Fanno benissimo le due fasi, e mi hanno impressionato come corrono Kone e Wesley".

L'ex viola ha poi analizzato la sfida fra Fiorentina e Juventus di sabato scorso: "Il primo tempo è stato un po' di ansia e preoccupazione. Mentre il secondo abbiamo visto una squadra vera. La Fiorentina deve entrare nell'ottica che si deve salvare, sono d'accordo con Vanoli quando parla di atteggiamento da provinciale. Le altre non stanno a guardare, vedi il Parma. Ora bisogna confrontarsi con le squadre che lottano per non retrocedere. Però qualcosa nel secondo tempo con la Juve ha fatto vedere.

Poi ho visto un Kean trascinante, e su Mandragora devo dire che sta mostrando una continuità incredibile. A centrocampo è l'unico che si salva". Un commento infine anche sul centrocampista Nicolò Fagioli:"E' un po acerbino, non si può più aspettare. Deve incidere, ha ragione Vanoli. Si vede che ha ancora delle lacune. La Fiorentina ha bisogno della sua versione, è di un livello superiore ma non lo sta dimostrando".