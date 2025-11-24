L'Inter ha un problema negli scontri diretti. In linea col rendimento del suo allenatore

La classifica dell'Inter, dopo le 12 giornate di campionato disputate, resta comunque più che buona. 24 punti, quarto posto momentaneo e sole tre lunghezze di distanza dalla vetta occupata dalla Roma. La sconfitta di ieri contro il Milan ha però lasciato qualche strascico, soprattutto a livello mentale, col tecnico Cristian Chivu che dovrà lavorare proprio su questo aspetto.

Anche perché il ko contro il Milan arriva dopo quelli in casa della Juventus (col pirotecnico 4-3 per i bianconeri) e in casa del Napoli, 3-1 in favore degli uomini di Conte. Polemiche arbitrali a parte, in entrambe le partite, l'Inter sembra effettivamente avere un problema di tenuta e di rendimento negli scontri diretti, quelli in cui i punti valgono "doppio". Da inizio anno, solo contro la Roma è arrivata la vittoria, 1-0 all'Olimpico. Allargando l'orizzonte, si nota poi come lo stesso Chivu abbia uno storico non propriamente positivo negli scontri diretti da allenatore. Anche lo scorso anno a Parma, pur avendo vinto partite pesanti contro le big, gli scontri diretti furono uno dei punti deboli: sconfitte con Empoli e Udinese, pareggi con Torino, Monza e Verona.

"Dobbiamo fare meglio ma siamo a tre punti dalla vetta. Dobbiamo fare qualcosina in più pensando agli scontri diretti. Cercheremo di analizzare il tutto con l'attenzione giusta per non perdere la nostra identità. Probabilmente si deve migliorare mentalmente ma già rispetto a Napoli ho visto passi avanti", ha spiegato il tecnico rumeno nel post partita lasciando intravedere appunto un problema di atteggiamento più che di qualità tecnica. Un punto che sarà centrale nelle prossime settimane di lavoro, anche perché pure in Champions League adesso arrivano 4 sfide delicate (con Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund) dopo un avvio soft che ha portato 4 vittorie.