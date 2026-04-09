Bologna-Aston Villa, le formazioni ufficiali: Heggem e Pobega dal 1', ancora out Orsolini

Il Bologna è pronto a giocarsi l'andata dei quarti di finale di Europa League contro l'Aston Villa. Vincenzo Italiano sceglie ancora il 4-3-3 e lascia fuori Orsolini, come ormai succede spesso nell'ultimo periodo. Davanti a Ravaglia, Heggem vince il ballottaggio con Casale e affiancherà Lucumi, completando il reparto formato pure da Joao Mario e Miranda. A centrocampo Ferguson, Freuler e Pobega costituiscono la cerniera del reparto di mezzo, con l'ex Milan che ha la meglio su Moro. In attacco Bernardeschi, Castro e Rowe, out Cambiaghi.

Emery risponde con una formazione di tutto rispetto, permettendosi addirittura di lasciare in panchina Lindelof, Elliott, Abraham, Douglas Luiz, Maatsen e Bailey. Nell'undici titolare figurano McGinn, Rogers e Watkins. Di seguito le scelte ufficiali dei due tecnici:

Bologna (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Heggem, Lucumi, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. A disposizione: Pessina, Franceschelli, Moro, Orsolini, Casale, Zortea, Odgaard, Sohm, Cambiaghi, Castaldo. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Aston Villa (4-4-2): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne, McGinn, Onana, Tielemans, Buendia; Rogers, Watkins. A disposizione: Bizot, Wright, Lindelof, Mings, Elliott, Andres Garcia, Abraham, Douglas Luiz, Maatsen, Bogarde, Bailey. Allenatore: Unay Emery.