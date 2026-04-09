Aston Villa, Emery: "Partita impegnativa col Bologna, grande rispetto per Italiano"

Unai Emery, tecnico dell'Aston Villa, è stato intervistato da Sky Sport prima dell'andata dei quarti di finale di Europa League col Bologna: "Ho chiesto alla squadra rispetto per questa competizione, è difficile essere competitivi ad alto livello col Bologna".

L'unione del gruppo è la vostra forza?

"Collettivamente dobbiamo essere molto organizzati e cercare di dare il massimo, sarà una partita molto impegnativa. Le nostre soluzioni individuali sono riuscire a tirare fuori il meglio dai singoli, ma per farlo dobbiamo essere organizzati".

Che sfida sarà quella in panchina con Italiano?

"Ho un grande rispetto per Vincenzo, per la sua carriera da giocatore e allenatore con tre finali in tre stagioni, sa essere molto competitivo e trasmettere il giusto messaggio alla squadra, io cerco di fare del mio meglio ma i protagonisti sono i giocatori".