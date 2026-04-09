Sabato si va allo stadio in bicicletta! La salutare iniziativa del SudTirol per il Bike Day

Una bella e salutare iniziativa quella promossa dal SudTirol in occasione della sfida di sabato contro il Modena, perché, nell'ambito di una delle partnership del club, lo stesso invita tutti i tifosi a raggiungere lo stadio 'Druso' in biciletta.

Nella nota che di seguito riportiamo integralmente, è tutto spiegato nel dettaglio:

"Muoversi in modo sano e sostenibile: questo è il principio alla base dell’iniziativa speciale promossa in occasione della prossima partita allo Stadio Druso di Bolzano. Nell’ambito della partnership con Tour of the Alps, prestigiosa corsa ciclistica a tappe dell’Euregio in programma dal 20 al 24 aprile, il match interno di sabato 11 aprile sarà accompagnato dal Bike Day. Tutti i tifosi e sostenitori sono invitati a raggiungere in bicicletta l’impianto di viale Trieste per assistere alla partita contro il Modena, in programma alle ore 15.00. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra FC Südtirol e Tour of the Alps, con il sostegno del Comitato altoatesino della Federazione Ciclistica Italiana e il patrocinio del Comune di Bolzano.

Per molti sostenitori dell’FC Südtirol andare allo stadio in bicicletta è già un’abitudine consolidata; il Bike Day punta ora a coinvolgere un numero ancora maggiore di appassionati, promuovendo uno stile di vita sostenibile. Ai partecipanti saranno riservati un parcheggio bici presidiato (lato Lido), un coupon per una bevanda analcolica gratuita da ricevere e consumare all’interno dell’impianto e un voucher per l’acquisto di un biglietto a prezzo ridotto per la gara interna contro il Mantova del 25 aprile. Inoltre, sarà allestito un “Mini Skill Park”, dove i tifosi potranno mettere alla prova le proprie abilità su due ruote.

Si ricorda, infine, che per motivi di sicurezza non è consentito introdurre caschi da bicicletta all’interno dello stadio; si raccomanda pertanto di fissarli in modo sicuro al proprio mezzo".