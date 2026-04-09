Conference, notte fonda per Jovic e l'AEK: 3-0 del Vallecano, ha un piede già in semifinale
L'ex Lazio Strakosha finisce per raccogliere dalla porta tre palloni dalla porta, stravince il Rayo Vallecano per 3-0: non ha quasi mai lasciato all'AEK Atene la possibilità di segnare: Akhomach e Unai Lopez hanno indirizzato ampiamente il match nel primo tempo, Palazon su rigore nella ripresa ha chiuso i conti.
Ora un altro ex giocatore biancoceleste come Luiz Felipe, insieme agli spagnoli del Vallecano, vede chiaramente la semifinale di Conference League. Con un vantaggio singolare di tre reti, il ritorno sembra volgere decisamente a loro favore. Al contrario l'ex Milan Jovic e i greci dell'AEK tornano a casa senza aver segnato: ci vorrà un miracolo per ribaltare le sorti in Conference League.
Risultato finale
Rayo Vallecano-AEK Atene 3-0
2' Akhomach, 45'+2 Unai Lopez, 74' rigore Palazon
Formazioni ufficiali
Rayo Vallecano (4-3-3): Batalla; Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Pep Chavarría; Isi Palazón, Ciss, Unai López; Ilias, De Frutos, Álvaro García.
Allenatore: Iñigo Pérez.
AEK Atene (4-4-2): Strakosha; Rota, Moukoudi, F.Relvas, Pilios; Koita, Mantalos, Pineda, Pereyra; Varga, Jovic.
Allenatore: Marko Nikolic.
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