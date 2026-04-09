TMW Serie C, corsa ai playoff: ecco tutte le squadre già qualificate a tre giornate dalla fine

Mancano solo 270 minuti alla fine della stagione regolare e la corsa ai playoff di Serie C sta entrando nella fase più calda. Con i primi posti già blindati da Vicenza e Benevento, la bagarre per gli altri 27 pass (9 per girone) è un incastro di punti e matematica.

Ecco la situazione girone per girone, con le squadre che hanno già la certezza aritmetica o quasi di partecipare agli spareggi promozione.

GIRONE A

Il Vicenza ha dominato e guarda tutti dall'alto. Dietro, il distacco tra le prime della classe e la zona esclusione è ormai rassicurante per molte.

Già Qualificate: Brescia (63), Lecco (60) e Trento (58), Renate (57) e Cittadella (56). Con 9 punti ancora disponibili, il margine sulla Giana Erminio (11ª a 46 punti) è incolmabile.

GIRONE

In questo girone non c'è ancora una vincitrice (Arezzo e Ascoli sono appaiate a 71), ma la griglia playoff è quella più definita.

Già Qualificate: Arezzo, Ascoli e Ravenna. Queste tre giocheranno sicuramente per la Serie B (una tramite promozione diretta, le altre due via playoff). Ai playoff anche Campobasso, Pineto e Juventus NG.

GIRONE C

Con il Benevento già promosso, il regolamento qui si fa interessante grazie al Potenza, vincitore della Coppa Italia Serie C.

Il Caso Potenza: Attualmente il Potenza è 10° (44 punti). Se dovesse finire il campionato in questa posizione (o tra le prime 10), il pass playoff per meriti di campionato scalerebbe all'11ª classificata (oggi il Team Altamura).

Già Qualificate: Catania (68), Cosenza (63), Casertana (62), Salernitana (60) e Crotone (55)