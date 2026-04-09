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Cesena, Cole: "Si inizia a vedere la differenza tra quello che eravamo prima e quello che siamo ora"

Cesena, Cole: "Si inizia a vedere la differenza tra quello che eravamo prima e quello che siamo ora"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca
Daniel Uccellieri
Oggi alle 19:06Serie B
Daniel Uccellieri

All’antivigilia della prossima trasferta, mister Ashley Cole ha presentato in conferenza stampa la partita SS Juve Stabia - Cesena FC, in programma sabato 11 aprile alle ore 15:00 allo Stadio “Romeo Menti” e valida per la 34° giornata del campionato Serie BKT 2025/2026.

“Sono contento che si stia iniziando a vedere che c'è una differenza tra quello che eravamo prima e quello che siamo adesso. Credo che i giocatori abbiano fatto propri i dettami tattici che gli ho chiesto ed abbiano capito anche le aspettative che ho riposto in loro. Sono pienamente consapevoli di quale sia la direzione che il club deve prendere e ci stanno dando il loro pieno sostegno. Ma per passare al livello successivo bisogna continuare ad avere fiducia. Come hai detto tu, abbiamo disputato tre partite. La prima non è stata eccezionale. Nella seconda partita si sono visti sprazzi in cui si capiva che il treno era in moto, e poi, ovviamente, c'è stato l'1-1 contro il Südtirol, ma penso fosse chiaro che i giocatori stanno abbracciando i cambiamenti. Stanno giocando senza paura. Sabato sarà una partita molto, molto difficile. Per passare al livello successivo, dobbiamo continuare su questa strada e mantenere questa fiducia.”

“Sarà una partita difficile. I giocatori mi hanno raccontato molto dello stadio, del campo, dell'atmosfera. Mentalmente, i ragazzi non vedono l'ora che arrivi il calcio d’inizio e sanno bene cosa li aspetta. Analizzando la Juve Stabia, ho chiaro cosa ci attende. Affronteremo giocatori tecnicamente validi che si muovono e giocano con grande libertà. Tecnicamente, possono giocare in tutte le zone del campo, quindi dobbiamo assicurarci di essere pronti. Dobbiamo essere compatti e uniti, e sfruttare le occasioni di contropiede o le opportunità in area di rigore. Penso che nell'ultima partita giocata qui abbiamo avuto molte occasioni, occasioni che avremmo potuto sfruttare per chiudere la partita già nel primo tempo. Dobbiamo quindi essere più spietati sotto porta.”

Come mai subiamo spesso il primo gol dagli avversari? Io posso dirvi come risolvere la situazione adesso e credo che non iniziamo le partite nel modo giusto, sia dal punto di vista mentale, sia perché non siamo abbastanza concentrati. Ma, in fin dei conti, ripensando alle partite in cui ho allenato la squadra, è vero che siamo andati sotto, ma è anche vero che siamo riusciti a rimontare. Abbiamo dimostrato grande grinta, determinazione, coraggio e audacia nel recuperare la partita. Quindi sì, è un aspetto negativo nel senso che dobbiamo smettere di subire il primo gol. È molto semplice, ma sono anche contento della reazione che otteniamo. Tuttavia, dobbiamo iniziare le partite ancora più velocemente, non solo in campo con la palla, ma anche mentalmente. Dobbiamo avere una concentrazione d'acciaio per iniziare la partita davvero molto rapidamente e imprimere la nostra identità nel gioco fin dal primo minuto.”

“Mi sono trovato molto bene nel mio primo mese qui. Ho avuto modo di confrontarmi con avversari di alto livello e con giocatori di grande qualità individuale. E direi che sta procedendo tutto bene. Penso di essermi ambientato bene nel ruolo, conosco bene la rosa a mia disposizione e le persone che mi circondano hanno fatto un lavoro fantastico. Stiamo tutti remando nella stessa direzione, ovvero quella di migliorare, e finora i giocatori mi hanno dato il massimo. Come dico loro ogni giorno, qui possiamo fare qualcosa di veramente speciale.”

“Quando sono arrivato qui, per me la formazione era un foglio bianco. Non conoscevo le singole personalità dei giocatori ed abbiamo avuto momenti in cui molti di loro erano infortunati, tra cui anche diversi titolari. Quindi, appena sono arrivato, ho parlato con tutti i giocatori e ho detto: «Per me è una tabula rasa. Se vi allenate bene, con qualità, energia e intensità avrete la possibilità di giocare.» Avete menzionato Corazza e Piacentini: Tommaso ha fatto un lavoro fantastico, ci dà una dimensione diversa nel modo in cui giochiamo; Matteo è stato un leader ed ha fatto tutto quello che gli ho chiesto. Quello che dico ogni giorno ai ragazzi è che avremo bisogno di tutti ed in questo momento abbiamo bisogno di tutti. Alcuni di loro stanno recuperando da qualche acciacco, quindi dobbiamo utilizzare l'intera rosa. E andando avanti la capacità tattica di cambiare e di far ruotare certi giocatori sarà sicuramente un importante fattore a nostro vantaggio.”

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