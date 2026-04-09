Bologna, Italiano: "Aston Villa favorito, vediamo se riusciamo a metterlo in difficoltà"

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal match di andata dei quarti di finale di Europa League contro l'Aston Villa: "Bello esserci, disputare partite come queste. Vediamo se si riesce a essere performanti, di fronte abbiamo una grande squadra e un allenatore che ha già vinto quattro volte questa competizione. Sono favoriti, dobbiamo fare una partita super per metterli in difficoltà".

La scelta di Pobega è per avere maggior fisicità a centrocampo?

"Vediamo se riusciamo a cercare di lavorare sulle linee e nei corridoi offensivi con Ferguson e Pobega. Persa palla bisogna correre e rincorrere tanto, quando abbiamo la palla dobbiamo provare a fare male: ci serve concretezza, nelle due partite che abbiamo giocato contro di loro siamo riusciti a creare tanto".

Che effetto le fa sfidare un mostro sacro come Unai Emery?

"Stiamo parlando di un allenatore che fa giocare bene le squadre, se vinci tutti queste competizioni è perché sei bravo e sai allenare. Le squadre che allena sono vincenti, è un grande del calcio europeo e sfidarlo è un grande onore e orgoglio. Vediamo se riusciamo a metterlo in difficoltà".