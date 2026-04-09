Sciarpe e magliette false dopo la promozione del Benevento in B: blitz della Guardia di Finanza

Non si ferma l’attività di controllo della Guardia di Finanza a Benevento, intensificata nelle settimane successive alla promozione in Serie B: nel mirino delle Fiamme Gialle è finito il commercio di gadget legati al club giallorosso, con un sequestro che ha riguardato sciarpe, magliette, bandiere e altro materiale riconducibile alle Streghe.

Secondo quanto riportato da ottopagine.it, i finanzieri del comando locale hanno individuato un’attività commerciale che proponeva in vendita articoli del Benevento senza però essere in grado di esibire la documentazione fiscale necessaria a certificarne la provenienza.

Gli accertamenti successivi hanno poi fatto emergere ulteriori irregolarità: la merce, infatti, risultava di qualità scadente e priva di etichettatura idonea a garantirne l’autenticità. Da qui il sequestro dei prodotti e la denuncia, da parte della Procura di Benevento, del titolare dell’esercizio per detenzione finalizzata alla vendita di articoli contraffatti.