Bologna, Bernardeschi: "Fa male, ma lo spirito è quello giusto, ogni dettaglio conta"

Federico Bernardeschi ha commentato l'amara sconfitta contro il Parma ai microfoni di DAZN: "Fa male perché oggi la partita è stata encomiabile da parte di tutti, per lo spirito e tutto quello che abbiamo messo in campo. Restare in dieci non è mai facile, sembravamo noi in superiorità, abbiamo avuto tante occasioni. In questo momento gli altri fanno un tiro e un gol, noi creiamo tanto e comunque non arriva il gol".

Il Bologna deve ripartire dai giocatori come te, che hanno personalità per affrontare questi momenti, perché state facendo bene ma mancate nei dettagli:

"Grazie per le parole, sono d'accordo. Nel calcio si analizzano le partite, ma poi perdi 1-0 in casa e brucia, fa male. Ci sta mancando quell'1%, dobbiamo trovarlo noi. Sicuramente penso che lavoro e sacrificio siano la strada, lo spirito è stato giusto anche oggi ma ci manca l'1%. Dobbiamo andarcelo a prendere durante la settimana, durante le partite, ogni minimo dettaglio serve per farlo arrivare. Ripartiamo dallo spirito, andiamo a prenderci con cattiveria e fame quello che ci spetta".

Contro la Lazio vi aspetta una partita importante, le notti di Coppa possono aiutare?

"Assolutamente, è una grandissima occasione per noi, giochiamo in casa e il pubblico è sempre dalla nostra parte, anche oggi ci ha sostenuti fino all'ultimo. Sarà una notte speciale, dobbiamo ripartire il prima possibile già da domani per disputare una grande partita contro la Lazio e ritirarci su. Si gioca ogni tre giorni, il calcio ti dà la possibilità di venirne subito fuori, questo è il bello. Bisogna venirne fuori, tutti insieme con il lavoro e lo spirito di oggi".