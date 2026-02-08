Live TMW Bologna, Bernardeschi: "Prendiamo gol al primo tiro in porta. Usciremo dalla crisi"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine della sconfitta del Bologna contro il Parma nella ventiquattresima giornata della Serie A 2025/26 (0-1 il risultato finale firmato dalla rete di Ordonez), è intervenuto Federico Bernardeschi. L'esterno rossoblù ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

15.12 - Inizia la conferenza stampa di Federico Bernardeschi.

Come si supera un momento del genere?

"Si supera con lo spirito e con la volontà. oggi non meritavamo di perdere, ma purtroppo il periodo non è positivo. Ora mercoledì abbiamo una partita importantissima da affrontare e lo faremo con la consapevolezza che ci sta mancando qualcosina ma il calci ci dà subito la possibilità di rifarci. Siamo i campioni in carica e questo deve pizzicarci l'orgoglio. Scenderemo in campo con orgoglio".

Come giudica l'espulsione di Pobega?

"Non l'ho rivisto bene, ma non si può fermare l'immagine su un giocatore in corsa".

Come mai state facendo fatica in casa?

"Siamo consapevoli che non stiamo facendo bene, ma se andiamo ad analizzare la gara oggi meritavamo noi".

Giusto sacrificare il campionato per Europa League e Coppa Italia?

"Una squadra matura e forte ragiona di partita in partita. Non si possono fare previsioni future, anche perché in campionato mancano ancora molti punti".

Come sta vivendo Vincenzo Italiano questo momento di crisi?

"Credo che il mister abbia l'esperienza ed il carattere per affrontare un momento come questo. La squadra ha grandi valori umani. Dobbiamo capire cosa ci sta mancando in campionato, perché in Europa League abbiamo fatto un gran percorso. Inutile nascondersi, ma penso che abbiamo la personalità ed il carattere per tirarcene fuori".

Cosa vi sta mancando? È un problema di testa?

"Sicuramente quando non si vince da tanto tempo, un po' di incertezze affiorano. Dobbiamo essere bravi a ritrovare consapevolezze e certezze. Ci sta mancando il risultato: creiamo molte occasioni e non concretizziamo e poi prendiamo gol al primo tiro in porta".

15.20 - Termina la conferenza stampa di Federico Bernardeschi.