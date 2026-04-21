Bologna, che fa Italiano? Se in A scatta il valzer panchine, la permanenza è in discussione

Non è più una certezza granitica la permanenza di Vincenzo Italiano sulla panchina del Bologna. Fino a poche settimane fa il suo futuro sembrava già scritto, anche alla luce di un contratto valido fino al 2027, ma oggi il quadro appare meno definito. Il Corriere dello Sport lo dipinge, raccontando anche di un diktat della società all'ex Spezia e Fiorentina.

Il club rossoblù continua a considerarlo centrale nel progetto, ma un’eventuale separazione dipenderebbe esclusivamente dalla volontà dell’allenatore di intraprendere una nuova esperienza. Negli ultimi giorni, però, alcune sue dichiarazioni hanno creato malumori nell’ambiente, sorprendendo anche la dirigenza. Frasi come “quella contro l’Aston Villa è una missione impossibile, ci vorrebbe con noi Tom Cruise” o “la nostra stagione è finita, abbiamo raggiunto i nostri obiettivi” non sono passate inosservate, soprattutto tra i tifosi.

A rendere il tutto più incerto contribuiscono anche le opportunità che potrebbero aprirsi altrove, in club più blasonati in Serie A. Panchine importanti come quelle di Milan e Napoli, ma anche Roma e Lazio, non sono solidissime e potrebbero entrare in gioco nei prossimi mesi, trasformando Italiano in un profilo appetibile per più club.

Il Bologna, dal canto suo, non intende farsi trovare impreparato. In caso di decisione da parte del tecnico, la società vorrebbe tempi certi, indicativamente entro metà maggio, per pianificare il futuro senza rischiare di restare scoperta. Resta da capire se le parole di Italiano siano state solo un modo per alleggerire la pressione su una squadra reduce da una stagione intensa, oppure il primo segnale di un possibile addio.