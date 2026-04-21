Coppa Italia, tocca a Inter-Como e Atalanta-Lazio. Ecco quanto vale la finale del torneo

Sono in programma tra oggi e domani le semifinali di ritorno di Coppa Italia: stasera si parte con Inter-Como (0-0 all'andata), poi sarà il turno di Atalanta-Lazio (2-2 all'Olimpico). In palio c'è la possibilità di alzare il trofeo nell'ultimo atto in programma il prossimo 13 maggio all'Olimpico (anche se lo stadio della finale potrebbe cambiare, leggi qui i possibili scenari).

Ma, prestigio a parte, quanto vale in termini economici la finale di Coppa Italia? Una domanda a cui risponde nel dettaglio Calcio e Finanza: per Como, Inter, Lazio e Atalanta (che hanno già ottenuto 2,7 milioni dal torneo) arrivare all'ultimo atto della coppa nazionale garantirebbe almeno 1,9 milioni di euro.

Una cifra, quella di quasi due milioni di euro, che andrebbe a sommarsi a quanto già incassato nel percorso portato a termine finora, per un totale di almeno 4,6 milioni di euro. Chi otterrà il successo - conclude Calcio e Finanza - porterà invece a casa 4,4 milioni di euro per l'ultimo atto (in totale circa 7 milioni contando anche i premi dei turni precedenti).