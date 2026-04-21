Anche il Benfica apprezza Doumbia del Venezia. Molinaro: "Ancora nessun accordo"

Tra i giocatori che meglio si stanno distinguendo in questo campionato di Serie B c'è senza dubbio Issa Doumbia (22 anni), centrocampista delle nazionali under italiane che milita al Venezia, con cui si sta conquistando una promozione in A sul campo, da confermare in queste ultime giornate del campionato cadetto.

Intanto però su Doumbia si stanno già accendendo delle sirene di mercato, e in particolare il classe 2003 del Venezia parrebbe avere diversi ammiratori in Portogallo. Nei giorni scorsi si è parlato molto dello Sporting Clube de Portugal, infatti, e nelle scorse ore A Bola rilancia anche la candidatura dei più diretti rivali dei Leoes, i concittadini del Benfica, che avrebbero messo da qualche tempo nel loro mirino il giocatore, avendo avviato anche dei primi contatti esplorativi.

Doumbia è apprezzato anche da squadre italiane di Serie A (sono stati fatti i nomi di Inter, Milan, Napoli e Roma), il Venezia lo sa e non a caso tiene alta l'asticella della valutazione, fissata attorno a 15 milioni di euro. A tal proposito, però, dalla società lagunare ci tengono a precisare come ancora non ci sia nulla di definito o nemmeno avanzato. Così riferisce Cristian Molinaro, direttore tecnico del Venezia, al quotidiano lusitano: "Siamo concentrati solo sul finale di stagione. Sì, c'è stata una manifestazione di interesse ma non abbiamo ancora finalizzato alcun accordo".