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Roma, buone notizie da Dybala e Wesley: oggi hanno lavorato interamente in gruppo
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Allenamento mattutino quest'oggi per la Roma, che si è ritrovata a Trigoria per la seduta agli ordini del loro allenatore Gian Piero Gasperini.
Buone notizie sui fronti che portano a Paulo Dybala e Wesley, i quali hanno lavorato interamente con il resto del gruppo e sembra proprio che possano essere della spedizione sabato a Bologna, per la partita valevole per la 34^ giornata di Serie A.
Allenamento differenziato invece per Manu Kone, Lorenzo Pellegrini, Devyne Rensch e Artem Dovbyk, sulle condizioni dei quali la società farà controlli periodici.
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