Bordon: "Sommer ha fatto benissimo all'Inter, se rimasse sarebbe un bene"

In una intervista a Tuttosport, l'ex Inter Ivano Bordon parla così del rendimento di Yann Sommer: "Sommer ha fatto benissimo, ha portato esperienza e ha dimostrato di essere un portiere valido. Poi si fa in fretta a criticare chi fa questo ruolo quando prende gol, perché si cerca il pelo nell'uovo. Ma per me Sommer ha portato all'Inter dei momenti e delle situazioni molto positive.

Se volesse restare e fosse propenso a aiutare quello che sarà il portiere titolare, sarebbe un bene se rimanesse. Qualora decidesse di andare via — e alla sua età penso che possa decidere di farlo — concluderà una bella esperienza in nerazzurro".

Riguardo alla possibilità che Vicario diventi l'erede di Sommer, l'ex portiere ha osservato che quest'anno l'estremo difensore potrebbe essere rimasto penalizzato dalle difficoltà generali del Tottenham, vivendo una stagione non particolarmente brillante. Tuttavia, ha ricordato come Vicario si fosse distinto per ottime prestazioni durante la sua permanenza in Italia. Bordon ha quindi affermato di nutrire fiducia nelle qualità tecniche del portiere tra i pali, pur ammettendo di non conoscerlo approfonditamente per quanto riguarda l'impostazione con i piedi; in conclusione, lo ha indicato come un profilo valido su cui si potrebbe certamente puntare per il futuro.