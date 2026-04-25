Bologna, Ferguson: "Fischi? Quando perdi è normale, ora diamo tutto"

Ecco le dichiarazioni di Lewis Ferguson dopo la sconfitta contro la Roma ai microfoni di DAZN: "C'è sempre da migliorare e lavorare. Questa settimana ci siamo confrontati e ci siamo allenati con questo modulo, senza palla eravamo in tre mentre in possesso Lucumì ha fatto il play. Non siamo riusciti a trovare il risultato, ma nella gara abbiamo giocato abbastanza bene. Prendiamo bene così e non va bene. All'inizio del primo tempo la gara poi diventa difficile se prendi gol. Fischi? Quando perdi è normale, va bene per me. Le ultime partite saranno importantissime per prendere 12 punti e proveremo a fare prestazioni per migliorare, dando tutto fino alla fine".