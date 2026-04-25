Serie C, è terminato il Girone A: ecco tutte le squadre qualificate ai playoff e gli accoppiamenti

Il Girone A di Serie C è andato in archivio, questa la classifica finale con tutti i verdetti.

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A

1. Vicenza 89 - promosso in Serie B

2. Brescia 69 - al 2° turno dei playoff Nazionale

3. Renate 64 - al 1° turno dei playoff Nazionale

4. Lecco 64 - al 2° turno dei playoff di Girone

5. Trento 63 - al 1° turno dei playoff di Girone

6. Cittadella 59 - al 1° turno dei playoff di Girone

7. Lumezzane 56 - al 1° turno dei playoff di Girone

8. Alcione Milano 55 - al 1° turno dei playoff di Girone

9. Arzignano Valchiampo 53 - al 1° turno dei playoff di Girone

10. Giana Erminio 52 - al 1° turno dei playoff di Girone

11. AlbinoLeffe 50

12. Inter U23 48

13. Novara 47

14. Pro Vercelli 46

15. Ospitaletto 45

16. Pergolettese 41

17. Dolomiti Bellunesi 40

18. Virtus Verona 25 - retrocesso in Serie D

19. Pro Patria 23 - retrocesso in Serie D

20. Triestina 12 re - retrocesso in Serie D

ACCOPPIAMENTI PLAYOFF

PRIMO TURNO DEL GIRONE (domenica 3 maggio):

Trento-Giana Erminio

Cittadella-Arzignano Valchiampo

Lumezzane-Alcione Milano

SECONDO TURNO DEL GIRONE (mercoledì 6 maggio):

Lecco

PRIMO TURNO NAZIONALE (and. domenica 10 maggio/rit. mercoledì 13 maggio):

Renate

SECONDO TURNO NAZIONALE (and. domenica 17 maggio/rit. mercoledì 20 maggio):

Union Brescia

Il regolamento dei playoff di Serie C

Ai playoff accedendo le squadre che si piazzano dal secondo al decimo posto (più la vincente della Coppa Italia Serie C). La seconda e la terza classificata vanno direttamente alla fase nazionale.

Fase Playoff del Girone: è divisa a sua volta in due fasi, qui le squadre si sfidano tra di loro restando 'dentro' al proprio girone

Fase Playoff Nazionale: è divisa a sua volta in due fasi, qui le squadre si affrontano a livello nazionale

Final Four: semifinali e finale, l'ultimo atto per decidere l'ultima promossa in B