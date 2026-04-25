Serie C, è terminato il Girone A: ecco tutte le squadre qualificate ai playoff e gli accoppiamenti
Il Girone A di Serie C è andato in archivio, questa la classifica finale con tutti i verdetti.
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A
1. Vicenza 89 - promosso in Serie B
2. Brescia 69 - al 2° turno dei playoff Nazionale
3. Renate 64 - al 1° turno dei playoff Nazionale
4. Lecco 64 - al 2° turno dei playoff di Girone
5. Trento 63 - al 1° turno dei playoff di Girone
6. Cittadella 59 - al 1° turno dei playoff di Girone
7. Lumezzane 56 - al 1° turno dei playoff di Girone
8. Alcione Milano 55 - al 1° turno dei playoff di Girone
9. Arzignano Valchiampo 53 - al 1° turno dei playoff di Girone
10. Giana Erminio 52 - al 1° turno dei playoff di Girone
11. AlbinoLeffe 50
12. Inter U23 48
13. Novara 47
14. Pro Vercelli 46
15. Ospitaletto 45
16. Pergolettese 41
17. Dolomiti Bellunesi 40
18. Virtus Verona 25 - retrocesso in Serie D
19. Pro Patria 23 - retrocesso in Serie D
20. Triestina 12 re - retrocesso in Serie D
ACCOPPIAMENTI PLAYOFF
PRIMO TURNO DEL GIRONE (domenica 3 maggio):
Trento-Giana Erminio
Cittadella-Arzignano Valchiampo
Lumezzane-Alcione Milano
SECONDO TURNO DEL GIRONE (mercoledì 6 maggio):
Lecco
PRIMO TURNO NAZIONALE (and. domenica 10 maggio/rit. mercoledì 13 maggio):
Renate
SECONDO TURNO NAZIONALE (and. domenica 17 maggio/rit. mercoledì 20 maggio):
Union Brescia
Il regolamento dei playoff di Serie C
Ai playoff accedendo le squadre che si piazzano dal secondo al decimo posto (più la vincente della Coppa Italia Serie C). La seconda e la terza classificata vanno direttamente alla fase nazionale.
Fase Playoff del Girone: è divisa a sua volta in due fasi, qui le squadre si sfidano tra di loro restando 'dentro' al proprio girone
Fase Playoff Nazionale: è divisa a sua volta in due fasi, qui le squadre si affrontano a livello nazionale
Final Four: semifinali e finale, l'ultimo atto per decidere l'ultima promossa in B