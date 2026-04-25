Serie A, la classifica aggiornata: la Roma accorcia sulla Juventus e allunga sul Como
TUTTO mercato WEB
La vittoria per 2-0 della Roma sul campo del Bologna può pesare tanto nella corsa europea. Questi tre punti permettono infatti ai giallorossi di salire a quota 61, agganciando le zone alte della classifica e rilanciando le proprie ambizioni Champions, a -2 dalla Juve e +3 sul Como. Di seguito la graduatoria aggiornata di Serie A dopo le prime tre gare valide per il 34° turno.
La classifica aggiornata di Serie A
Inter 78 (33 partite giocate)
Napoli 69 (34)
Milan 66 (33)
Juventus 63 (33)
Roma 61 (34)
Como 58 (33)
Atalanta 54 (33)
Bologna 48 (34)
SS Lazio 47 (33)
Sassuolo 45 (33)
Udinese 43 (33)
Parma 42 (34)
Torino 40 (33)
Genoa 39 (33)
Fiorentina 36 (33)
Cagliari 33 (33)
Cremonese 28 (34)
Lecce 28 (33)
Verona 18 (33)
Pisa 18 (34)
Altre notizie Serie A
Primo piano
Chiellini: "I progetti a lungo termine non esistono. Spalletti? Convinto possa essere la guida del futuro"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile