Sampdoria, Lombardo: "Sono contento a metà, dovevamo fare meglio negli ultimi 16 metri"

Nel post partita di Cesena-Sampdoria il tecnico blucerchiato Attilio Lombardo ha commentato la prestazione della sua squadra ai canali ufficiali del club. Di seguito le dichiarazioni.

Prestazione e rammarico

"Sono contento un po’ a metà, diciamo. A metà perché abbiamo forse visto una squadra, forse il miglior primo tempo della stagione di questa squadra fuori casa, dove abbiamo fatto veramente bene. E in quello mi dispiace, per quello che dico che sono contento a metà, perché dovevamo sfruttare proprio quel momento in cui noi siamo stati bravi a trovare delle linee di passaggio e non bravi a rifinire proprio nell’ultima parte, negli ultimi sedici metri".