Campobasso, Zauri avvisa l'Ascoli: "Vogliamo festeggiare il 4° posto davanti ai nostri tifosi"

Ultima giornata di campionato alle porte per il Campobasso, atteso dalla sfida contro un Ascoli in piena corsa per la Serie B. I molisani, invece, puntano a chiudere al meglio per consolidare il piazzamento playoff. Alla vigilia ha parlato il tecnico Luciano Zauri: "Chi ha più da perdere? Affrontiamo una squadra che si sta giocando la vittoria finale, quindi vanno fatti i complimenti per la stagione che stanno facendo . Noi però vogliamo celebrare davanti ai nostri tifosi il quarto posto, che ci mette in una posizione molto favorevole in vista dei playoff. Sarà una partita bella, con un grande pubblico, e daremo tutto per chiudere al meglio".

Sulla chiave del match, tra episodi e continuità, Zauri ha aggiunto: "Gli episodi incidono sempre, decidono spesso le partite. Ma ci troveremo di fronte una squadra molto forte nel palleggio, quindi dovremo essere pronti anche a soffrire. Allo stesso tempo abbiamo le nostre armi, come dimostrato fin dall’inizio della stagione, e cercheremo di sfruttarle".

Contro un avversario così strutturato, il Campobasso dovrà scegliere se imporre il proprio gioco o adattarsi: "L’Ascoli è una squadra che spesso prende in mano la gara, con qualità e gestione del pallone. Avremo grande rispetto e ci saranno momenti in cui saremo costretti ad abbassarci. Però conosciamo le nostre qualità, abbiamo entusiasmo e veniamo da un periodo molto positivo. Ci stiamo godendo questo campionato e questa posizione".

Dal punto di vista mentale e tecnico, la sfida rappresenta un banco di prova importante: "Direi entrambe le cose. Misurarsi con squadre forti è sempre stimolante e per noi è una soddisfazione giocare una partita così contro un avversario di livello. Ma siamo consapevoli che anche noi abbiamo valore. Rispetto sì, ma anche fiducia nei nostri mezzi".



Infine, un messaggio chiaro su cosa non dovrà mancare: "Quello che non voglio vedere è la paura. Non ci appartiene. Questa squadra ha sempre mostrato carattere, voglia e determinazione, e sono convinto che lo farà anche contro l’Ascoli. Sappiamo che affrontiamo un avversario forte, ma lo siamo anche noi".