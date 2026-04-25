Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Campobasso, Zauri avvisa l'Ascoli: "Vogliamo festeggiare il 4° posto davanti ai nostri tifosi"

Campobasso, Zauri avvisa l'Ascoli: "Vogliamo festeggiare il 4° posto davanti ai nostri tifosi"TUTTO mercato WEB
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Daniel Uccellieri
Oggi alle 22:18Serie C
Daniel Uccellieri

Ultima giornata di campionato alle porte per il Campobasso, atteso dalla sfida contro un Ascoli in piena corsa per la Serie B. I molisani, invece, puntano a chiudere al meglio per consolidare il piazzamento playoff. Alla vigilia ha parlato il tecnico Luciano Zauri: "Chi ha più da perdere? Affrontiamo una squadra che si sta giocando la vittoria finale, quindi vanno fatti i complimenti per la stagione che stanno facendo . Noi però vogliamo celebrare davanti ai nostri tifosi il quarto posto, che ci mette in una posizione molto favorevole in vista dei playoff. Sarà una partita bella, con un grande pubblico, e daremo tutto per chiudere al meglio".

Sulla chiave del match, tra episodi e continuità, Zauri ha aggiunto: "Gli episodi incidono sempre, decidono spesso le partite. Ma ci troveremo di fronte una squadra molto forte nel palleggio, quindi dovremo essere pronti anche a soffrire. Allo stesso tempo abbiamo le nostre armi, come dimostrato fin dall’inizio della stagione, e cercheremo di sfruttarle".

Contro un avversario così strutturato, il Campobasso dovrà scegliere se imporre il proprio gioco o adattarsi: "L’Ascoli è una squadra che spesso prende in mano la gara, con qualità e gestione del pallone. Avremo grande rispetto e ci saranno momenti in cui saremo costretti ad abbassarci. Però conosciamo le nostre qualità, abbiamo entusiasmo e veniamo da un periodo molto positivo. Ci stiamo godendo questo campionato e questa posizione".

Dal punto di vista mentale e tecnico, la sfida rappresenta un banco di prova importante: "Direi entrambe le cose. Misurarsi con squadre forti è sempre stimolante e per noi è una soddisfazione giocare una partita così contro un avversario di livello. Ma siamo consapevoli che anche noi abbiamo valore. Rispetto sì, ma anche fiducia nei nostri mezzi".

Infine, un messaggio chiaro su cosa non dovrà mancare: "Quello che non voglio vedere è la paura. Non ci appartiene. Questa squadra ha sempre mostrato carattere, voglia e determinazione, e sono convinto che lo farà anche contro l’Ascoli. Sappiamo che affrontiamo un avversario forte, ma lo siamo anche noi".

Articoli correlati
Campobasso, Zauri: "Buon punto, ma serve più lucidità sotto porta" Campobasso, Zauri: "Buon punto, ma serve più lucidità sotto porta"
Campobasso, Zauri: "Noi e la Pianese due squadre in salute e desiderose di fare risultato"... Campobasso, Zauri: "Noi e la Pianese due squadre in salute e desiderose di fare risultato"
Zauri sulla Lazio: "Questo è il punto più basso dell'era Lotito. Olimpico vuoto una... Zauri sulla Lazio: "Questo è il punto più basso dell'era Lotito. Olimpico vuoto una sconfitta"
Altre notizie Serie C
Serie C, è terminato il Girone A: ecco tutte le squadre qualificate ai playoff e... Serie C, è terminato il Girone A: ecco tutte le squadre qualificate ai playoff e gli accoppiamenti
Risultati Serie C. È terminato il Girone A: il Renate scavalca il Lecco e chiude... Risultati Serie C. È terminato il Girone A: il Renate scavalca il Lecco e chiude al terzo posto
Campobasso, Zauri avvisa l'Ascoli: "Vogliamo festeggiare il 4° posto davanti ai nostri... Campobasso, Zauri avvisa l'Ascoli: "Vogliamo festeggiare il 4° posto davanti ai nostri tifosi"
Vicenza, avanti con Gallo anche in Serie B: vicino l'accordo per il rinnovo fino... Vicenza, avanti con Gallo anche in Serie B: vicino l'accordo per il rinnovo fino al 2028
Union Brescia, caccia al nuovo direttore generale: Marroccu favorito su Pederzoli... Union Brescia, caccia al nuovo direttore generale: Marroccu favorito su Pederzoli
Vis Pesaro, rabbia Stellone: "Incredibile giocare adesso alle 14.30 e a dicembre... Vis Pesaro, rabbia Stellone: "Incredibile giocare adesso alle 14.30 e a dicembre alle 21"
Potenza, De Giorgio: "Continuiamo a onorare questo campionato come stiamo facendo"... Potenza, De Giorgio: "Continuiamo a onorare questo campionato come stiamo facendo"
Arezzo, Bucchi: "Dobbiamo raccogliere domani quello che abbiamo coltivato da dieci... Arezzo, Bucchi: "Dobbiamo raccogliere domani quello che abbiamo coltivato da dieci mesi"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Gasp e il sogno zona Champions. Friedkin non lo lasci padrone della Roma. Cittì azzurro: meglio Allegri di Conte. Bologna-Italiano, una storia finita. Tra Grosso e Vanoli potrebbe spuntare Sarri
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Autosospensione Rocchi, chi designa gli arbitri delle quattro giornate finali del campionato?
Immagine top news n.1 Serie A, la classifica aggiornata: Lecce quartultimo, Verona non ancora retrocesso
Immagine top news n.2 Il designatore Rocchi si è autosospeso, la conferma dell'AIA attraverso un comunicato ufficiale
Immagine top news n.3 Rocchi si è autosospeso, l'annuncio: "Scelta sofferta, tornerò indenne e più forte di prima"
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata: la Roma accorcia sulla Juventus e allunga sul Como
Immagine top news n.5 La Roma scaccia le polemiche con due schiaffi ad un Bologna già in vacanza: finisce 0-2 al Dall'Ara
Immagine top news n.6 Abodi sul caso Rocchi: "Grave che la denuncia sia stata gestita all'interno del sistema calcio"
Immagine top news n.7 Pm Milano: "Rocchi scelse arbitri graditi all'Inter in alcune gare". Tre capi d'imputazione
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Tre uomini e una panca: la Fiorentina sfoglia la margherita del futuro tecnico Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Finisce sempre nel peggiore dei modi: Lukaku è tutt'altro che una bandiera
Immagine news podcast n.2 Ranieri-Roma, è addio: ora il lieto fine in Nazionale. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Il Chelsea è il più grande fallimento della storia dei progetti calcistici mondiali
Immagine news podcast n.4 Motta eroe della Lazio. E la Serie B è piena di giovani talenti italiani: il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Spalletti-Allegri, ecco chi tornerà a vincere prima secondo gli opinionisti
Immagine news Serie C n.2 Lerda: "Tutta la pressione è sull'Arezzo. Se non sale in Serie B, avrà grandi rimpianti"
Immagine news Serie C n.3 Chi vincerà il Girone B? Pillon: "L'Arezzo ha il destino nelle proprie mani, ma serve attenzione"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Verona, Gagliardini: "Campionato frustrante, questa piazza si merita molto di più"
Immagine news Serie A n.2 Pisa, Piccinini: "Partita difficile da spiegare. Salvezza? Quest'anno bastava poco"
Immagine news Serie A n.3 Verona, Sammarco: "Mi auguro che il club abbia un programma, il mio futuro non conta"
Immagine news Serie A n.4 Lecce, Di Francesco accoglie bene il punto: "Se finisse oggi il campionato, saremmo salvi"
Immagine news Serie A n.5 Gervasoni come Rocchi: anche il supervisore del VAR si è autosospeso. L'annuncio dell'AIA
Immagine news Serie A n.6 Verona, Gagliardini non usa giri di parole: "Annata frustrante, salviamo il salvabile"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cesena, Cole: "È mancato qualcosa, non c'è stata ambizione"
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, Lombardo: "Sono contento a metà, dovevamo fare meglio negli ultimi 16 metri"
Immagine news Serie B n.3 Venezia, Stankovic: "Campionato bellissimo, stanno vincendo tutte quelle davanti"
Immagine news Serie B n.4 Cesena-Sampdoria 0-0, le pagelle: Ricci disegna calcio, Castrovilli pericoloso dalla panchina
Immagine news Serie B n.5 Risultati Serie B, Cesena-Sampdoria 0-0: blucerchiati quasi salvi
Immagine news Serie B n.6 Empoli, Accursi: "Giocavamo contro la più forte, dobbiamo trovare la concretezza"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, è terminato il Girone A: ecco tutte le squadre qualificate ai playoff e gli accoppiamenti
Immagine news Serie C n.2 Risultati Serie C. È terminato il Girone A: il Renate scavalca il Lecco e chiude al terzo posto
Immagine news Serie C n.3 Campobasso, Zauri avvisa l'Ascoli: "Vogliamo festeggiare il 4° posto davanti ai nostri tifosi"
Immagine news Serie C n.4 Vicenza, avanti con Gallo anche in Serie B: vicino l'accordo per il rinnovo fino al 2028
Immagine news Serie C n.5 Union Brescia, caccia al nuovo direttore generale: Marroccu favorito su Pederzoli
Immagine news Serie C n.6 Vis Pesaro, rabbia Stellone: "Incredibile giocare adesso alle 14.30 e a dicembre alle 21"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Milan-Juventus, big match con vista Champions
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Bologna-Roma
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Atalanta-Lazio
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma, Rossettini dopo la vittoria con la Juve: "Con loro un conto aperto da inizio stagione"
Immagine news Calcio femminile n.2 L'Inter vince in rimonta, 2-1 in casa del Genoa. La Roma è distante 6 punti
Immagine news Calcio femminile n.3 Genoa-Inter, le formazioni ufficiali: Piovani con Magull e Wullaert in attacco
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A femminile, colpo della Roma contro la Juventus: pareggio 0-0 fra Milan e Napoli
Immagine news Calcio femminile n.5 Sassuolo, Carnevali: "La Lega femminile funziona se la Serie A obbliga tutti i club"
Immagine news Calcio femminile n.6 Il Bayern prova a insidiare le plurivincitrici: nel weekend al via le semifinali di UWCL
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Dal Bari alla Fiorentina di Bati-gol, fino ai Rangers: la storia di Lorenzo Amoruso Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché si continua a parlare del possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale?