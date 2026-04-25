Serie A femminile, colpo della Roma contro la Juventus: pareggio 0-0 fra Milan e Napoli
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Si gioca la 19a giornata, la terzultima, nella Serie A femminile. Alle 12.30 il Como ha pareggiato 1-1 contro il Parma mentre la Roma si è imposta 1-0 sul campo della Juventus con il gol di Dragoni. Nel pomeriggio invece il Sassuolo ha travolto la Lazio per 3-0 mentre Milan e Napoli hanno pareggiato 0-0.
LA 29a GIORNATA
Sabato 25 aprile
Como-Parma 1-1
Juventus-Roma 0-1
Lazio-Sassuolo 0-3
Milan-Napoli 0-0
Genoa-Inter
Domenica 26 aprile
Ternana-Fiorentina
CLASSIFICA
Roma 46
Inter 37*
Juventus 32
Napoli 30
Milan 29
Lazio 27
Fiorentina 26*
Como 26
Parma 16
Sassuolo 16
Ternana 13*
Genoa 9*
*una partita in meno
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