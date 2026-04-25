Serie A femminile, colpo della Roma contro la Juventus: pareggio 0-0 fra Milan e Napoli

Si gioca la 19a giornata, la terzultima, nella Serie A femminile. Alle 12.30 il Como ha pareggiato 1-1 contro il Parma mentre la Roma si è imposta 1-0 sul campo della Juventus con il gol di Dragoni. Nel pomeriggio invece il Sassuolo ha travolto la Lazio per 3-0 mentre Milan e Napoli hanno pareggiato 0-0.

LA 29a GIORNATA

Sabato 25 aprile

Como-Parma 1-1

Juventus-Roma 0-1

Lazio-Sassuolo 0-3

Milan-Napoli 0-0

Genoa-Inter

Domenica 26 aprile

Ternana-Fiorentina

CLASSIFICA

Roma 46

Inter 37*

Juventus 32

Napoli 30

Milan 29

Lazio 27

Fiorentina 26*

Como 26

Parma 16

Sassuolo 16

Ternana 13*

Genoa 9*

*una partita in meno