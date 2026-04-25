Vis Pesaro, rabbia Stellone: "Incredibile giocare adesso alle 14.30 e a dicembre alle 21"

In vista della gara contro la Sambenedettese, il tecnico della Vis Pesaro Roberto Stellone ha dichiarato: "Vogliamo provare a vincere per noi, perché è un derby sentito e perché i tre punti potrebbero farci scalare posizioni in zona playoff in base al risultato di Ternana-Pianese. Nella gara d'andata abbiamo conquistato una vittoria importante, la Samb ha cambiato allenatore e sta attraversando un buon momento, domenica si giocano tutto perché potrebbero anche salvarsi direttamente con una vittoria. Il modulo? Dobbiamo ancora decidere, se 3-5-2 o 3-4-1-2 ma cambia poco. Nel calcio moderno le posizioni contano fino ad un certo punto, quello che conta è come attacchiamo la porta, quanti giocatori portiamo in zona offensiva e come difendiamo. Al di là del modulo dovremo essere bravi a leggere le situazioni nel corso della partita. Veniamo da una sconfitta maturata nei minuti finali, giocheremo davanti al nostro pubblico e ci teniamo a fare bene, confidando in un bel pareggio tra Ternana e Pianese.

A volte può dipendere da un calo della concentrazione oppure da un calo fisico, però anche a noi è capitato di fare risultato nei minuti di recupero. C'è un dato statistico che dice che in quelle fasi della partita è più probabile che arrivi un gol". Sulla situazione infortunati: "Zoia, Tavernaro, Podrini, Rizza e Lari totalmente indisponibili. Barranco ha avuto un fastidio e non partirà dall'inizio, Ceccacci ha un po' di febbre ma speriamo di averlo almeno in panchina.

L'orario delle 14:30 è davvero incredibile, a volte si gioca a dicembre alle nove di sera e ora che il clima è quasi estivo si gioca all'ora di pranzo. La Samb ha fatto più punti fuori casa che in casa? Non conosco le loro dinamiche ma posso immaginare che, per caratteristiche, siano più propensi ad esprimersi meglio quando non possono difendersi e ripartire. Domani avranno una motivazione di disperazione, perché per loro è la partita della vita mentre noi, nella peggiore delle ipotesi, avremo un piazzamento più basso nella griglia dei playoff