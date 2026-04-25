Cesena-Sampdoria 0-0, le pagelle: Ricci disegna calcio, Castrovilli pericoloso dalla panchina
CESENA-SAMPDORIA: RISULTATO FINALE
CESENA
Siano 6 - Esordio in Serie B con clean sheet. Meglio di così non poteva andare.
Ciofi 6 - Lotta su ogni pallone non lasciando spazio e tempo a Begovic di ragionare. Esce stremato e tra gli applausi della sua gente. Dal 87' Magni S.V.
Zaro 6 - È il più classico dei centrali che si stacca dalla linea per impostare, ma pecca di lucidità e precisione in alcuni casi nella gestione del pallone. Bene, invece, nel prendere le misure da Brunori e compagni.
Mangraviti 6 - Partita senza troppe sbavatura la sua, fatta di gestione di reparto e compagni dalle retrovie.
Corazza 6 - Solita prestazione di grande corsa e sostanza, macchiata da un po’ troppa imprecisione. Dal 55’ Frabotta 5.5 - Cole gli dà fiducia facendolo giocare più dentro al campo, ma segue lo spartito della partita sbagliando tanto a livello tecnico.
Bisoli 6 - Il suo compito è quello di fare da schermo alla difesa, e lo svolge egregiamente, nonostante un avvio in difficoltà.
Bastoni 5.5 - Partita disordinata, fatta di tanti errori soprattutto in fase di costruzione. Dal 55’ Castrovilli 6 - Entrato benissimo in partita, i suoi calci piazzati hanno spesso e volentieri creato scompiglio nella difesa blucerchiata.
Olivieri 6 - Solita grande prestazione di qualità e sacrificio al servizio del Cesena. Dal 87’ Vrioni S.V.
Berti 5.5 - Anello di congiunzione tra centrocampo e attacco, non riesce ad entrare in partita a dovere.
Shpendi 5 - Nella ripresa sale di intensità, ma non basta.
Cerri 6 - Partita estremamente complicata per lui, visto che è mai stato messo nelle condizioni di rendersi pericoloso. Dal 79’ Ciervo 5 - Cambio che non ha dato i frutti sperati.
Ashley Cole 5.5 - Nella ripresa i suoi la giocano meglio, ma i cambi hanno dato quasi l’impressione che avesse paura di osare col rischio di perderla addirittura.
SAMPDORIA
Martinelli 6 - Quando chiamata in causa risponde sempre presente.
Di Pardo 6 - Vola che è una meraviglia su quella fascia, grazie anche all’ottima intesa con Cherubini.
Viti 6 - Il VAR gli nega la gioia del gol. Gestisce bene, tenendo a debita distanza, Cerri.
Hadzikadunic 6 - Partita quasi perfetta quella del centrale bosniaco, soprattutto in fase di lettura. Dal 65’ Palma 6 - Svolge il compito assegnatogli annullando prima Cerri e poi Shpendi.
Giordano 6 - Manca un po’ di spinta quest’oggi, ma risulta prezioso in fase di non possesso.
Abildgaard 6 - Non si prende la scena, ma è prezioso in fase di copertura, anche se con qualche rischio di troppo. Dal 75’ Conti 6 - Amministra la mediana senza troppe sbavature.
Ricci 6.5 - Detta i ritmi di gioco dei blucerchiati, confermandosi il cervello della squadra, calando però di ritmo insieme ai compagni di squadra nella ripresa.
Henderson 6 - Propositivo in fase offensiva e diligente in quella di costruzione. Dal 65’ Depaoli 5.5 - Prestazioni quasi da senza voto, come confermano i pochissimi palloni toccati nella sua mezz’ora in campo (3).
Begic 5.5 - Un po’ fuori dalla partita. Non si vede praticamente mai.
Cherubini 5.5 - Stimolato dalle costanti sovrapposizioni di Di Pardo, ma non riesce ad incidere a dovere perché impreciso. Dal 85’ Cicconi S.V.
Brunori 5.5 - Pecca di precisione. Esce dal vivo del gioco nella ripresa. Dal 85’ Soleri S.V.
Attilio Lombardo 6 - Dai suoi avrebbe potuto pretendere qualcosa di più, soprattutto nel primo tempo. Bravo nella ripresa nella gestione dei cambi.