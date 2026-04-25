Autosospensione Rocchi, chi designa gli arbitri delle quattro giornate finali del campionato?
Dopo l’autosospensione di Gianluca Rocchi, resta da definire chi si occuperà delle designazioni arbitrali nelle ultime quattro giornate di campionato. Una fase delicatissima della stagione, in cui si decidono scudetto, qualificazioni europee e salvezza, e che richiede quindi la massima attenzione nella gestione degli arbitri.
Per fare chiarezza sulla situazione, nei prossimi giorni è attesa una riunione del Associazione Italiana Arbitri. Il Comitato Nazionale dovrà individuare la soluzione più adatta per garantire continuità e serenità operativa al gruppo CAN in questo finale di stagione così intenso.
L’incontro è previsto tendenzialmente per lunedì, quando verrà presa una decisione ufficiale. L’obiettivo è evitare qualsiasi tipo di incertezza e assicurare una gestione lineare delle designazioni in un momento cruciale per tutto il calcio italiano.