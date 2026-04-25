Vicenza, avanti con Gallo anche in Serie B: vicino l'accordo per il rinnovo fino al 2028

"Le sensazioni sono positive, per ora mi limito a questo: sono buone, e lo sono state fin dall’inizio". Così Fabio Gallo si è espresso sul proprio futuro alla vigilia dell’ultima gara di regular season contro la Triestina, chiudendo una stagione esaltante che ha riportato il Vicenza in Serie B con largo anticipo dopo le delusioni degli ultimi anni.

Diversamente da quanto accaduto lo scorso anno con l’Entella, lasciata dopo la promozione, stavolta il tecnico è destinato a restare: secondo il Corriere del Veneto, dopo il recente confronto con la società, è vicino l’accordo per il rinnovo fino al 2028.