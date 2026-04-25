Serie A, la classifica aggiornata: Lecce quartultimo, Verona non ancora retrocesso
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Il sabato di Serie A si chiude con un non certo spettacolare 0-0 tra Verona e Lecce. I salentini comunque, con il punto conquistato, escono dalla zona retrocessione e relegano la Cremonese al terzultimo posto. Caduta in Serie B rinviata, invace, per quanto riguarda la compagine allenata da Paolo Sammarco.
La classifica aggiornata di Serie A
Inter 78 (33 partite giocate)
Napoli 69 (34)
Milan 66 (33)
Juventus 63 (33)
Roma 61 (34)
Como 58 (33)
Atalanta 54 (33)
Bologna 48 (34)
SS Lazio 47 (33)
Sassuolo 45 (33)
Udinese 43 (33)
Parma 42 (34)
Torino 40 (33)
Genoa 39 (33)
Fiorentina 36 (33)
Cagliari 33 (33)
Lecce 29 (34)
Cremonese 28 (34)
Verona 18 (34)
Pisa 18 (34)
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