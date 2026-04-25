Empoli, Accursi: "Giocavamo contro la più forte, dobbiamo trovare la concretezza"

Salvatore Accursi, vice allenatore dell'Empoli, ha commentato in sala stampa la sconfitta per 2-0 sul campo del Venezia: "Siamo venuti qua sapendo chi affrontavamo, contro la squadra e l’allenatore più forte del campionato. Il Venezia viene su con tanti uomini e abbiamo cercato di far male in contropiede. Nel secondo tempo purtroppo siamo andati sotto, anche se anche lì abbiamo avuto qualche ripartenza. La prossima partita sarà fondamentale e dovremo cercare di concretizzare le occasioni, cosa che oggi non ci è riuscita". Lo riporta trivenetogoal.it.