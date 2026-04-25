Cesena, Cole: "È mancato qualcosa, non c'è stata ambizione"

Nel post partita di Cesena-Sampdoria, sfida terminata a reti bianche, il tecnico degli emiliani Ashley Cole è intervenuto in conferenza stampa per commentare la prestazione della sua squadra. Di seguito le dichiarazioni dell'inglese riprese dai colleghi del Corriere Romagna.

Sulla partita

"Il primo tempo non è stato positivo. In settimana ho parlato con la squadra dell’importanza di questa partita per inseguire i nostri sogni. E arrivare a un livello superiore: il nostro. Non c’è stata ambizione. È mancato qualcosa. Anche nella ripresa. Senza fare questo passo non cresceremo mai. E non arriveremo da nessuna parte”.

Sulle difficoltà della squadra di trovare la via del gol

“Le sole due reti segnate nelle ultime partite non è un buon dato. Anche oggi abbiamo creato occasioni, ma il gol non è arrivato. Dobbiamo continuare a spingere, attaccare e insistere. Perché in allenamento vedo una squadra che ci prova e che si impegna per riuscirci. In partita tutto questo sta mancando e dobbiamo continuare a lavorarci”.

Sul suo futuro

“Sì, certo che mi vedo qui anche l’anno prossimo. Non sono venuto qui per “diventare allenatore”, ma per vincere e costruire qualcosa di importante. Il progetto continua. Ma qualcosa dovrà senza dubbio cambiare per fare il salto di qualità: dalla mentalità, alla migliore voglia di combattere per la maglia che indossiamo. Ma tutto questo sicuramente continuerà”.

