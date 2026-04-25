La Roma scaccia le polemiche con due schiaffi ad un Bologna già in vacanza: finisce 0-2 al Dall'Ara

Alla Roma basta un tempo per piegare il Bologna, staccarsi dal Como e affacciarsi di nuovo sulla zona Champions. L'undicesima rete di Malen e il raddoppio di El Aynaoui permettono a Gasperini di acciuffare un'importante vittoria scaccia-crisi. Molto male invece il Bologna, entrato in campo con la testa già in vacanza e a cui non bastano due tentativi ad inizio ripresa di Orsolini.

Gara già in archivio nel primo tempo

La partita si è decisa praticamente nei primi 45 minuti, chiusi dai giallorossi sul doppio vantaggio. Il match si è sbloccato già al 7’, quando Wesley ha approfittato di un’incertezza di Joao Mario recuperando palla sulla trequarti; dopo un contrasto, il pallone è arrivato a El Aynaoui, abile a servire in profondità Malen, freddo nel battere Ravaglia. Il raddoppio è arrivato proprio allo scadere del primo tempo, al termine di una disattenzione difensiva imperdonabile del Bologna: su un contropiede nato da un loro corner, Malen ha ricambiato il favore a El Aynaoui che, inserendosi indisturbato tra le maglie larghissima della difesa avversaria, ha battuto nuovamente Ravaglia con un colpo di testa.

Traversa di Orsolini e poco altro

Nella ripresa il Bologna rientra in campo con maggiore brillantezza e si rende protagonista di un quarto d'ora di pressing che avrebbe potuto riaprire la partita: al 55' Orsolini si accentra e calcia con il sinistro ma il tentativo finisce alto. Cinque minuti dopo lo stesso esterno felsineo riceve sulla sinistra un pallone vagante da un cross, lascia partire un potente sinistro che si stampa sull'incrocio dei pali. Di fatto sono le uniche azioni di un secondo tempo in cui la Roma ha amministrato il vantaggio raccolto nella ripresa anche grazie ai cambi, dove si rivede anche Paulo Dybala, assente dallo scorso 25 gennaio.

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