Il Bologna perde un big per la trasferta a Firenze: la lista dei convocati di Vincenzo Italiano
TUTTO mercato WEB
Il Bologna perde Jens Odgaard per la trasferta di domani al Franchi contro la Fiorentina. Attraverso i canali ufficiali del club rossoblù, infatti, Vincenzo Italiano - anch'egli out per una polmonite - ha comunicato la lista dei convocati e oltre al lungo degente Immobile, sarà assente anche il danese a causa dei postumi di una contusione al ginocchio rimediata giovedì contro l'FCSB in Europa League. Di seguito la lista completa:
Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski;
Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea;
Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sulemana;
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Orsolini, Rowe.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, Tudor ora serve una svolta vera. Capitolo esterno: c’è anche Teze del Monaco. Milan, si valuta Suzuki e spunta l’idea Demiral. Inter, riflettori anche su Luka Sucic
Le più lette
1 Lazio-Juventus, le probabili formazioni: Sarri perde altri due titolari, Kalulu confermato a destra
2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Trieste torna Tesser. Il Giugliano riparte da Capuano
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Vis Pesaro, Stellone: "A Sestri Levante per vincere e dare continuità, servirà una gara intelligente"
Calcio femminile