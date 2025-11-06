Bologna in dieci uomini a metà primo tempo: sullo 0-0 col Brann, espulso Lykogiannis
Colpo di scena a metà del primo tempo nel match di Europa League tra Bologna e Brann. Sul punteggio di 0-0 rimangono in dieci gli emiliani, con cartellino rosso diretto rimediato da Charalampos Lykogiannis: anticipato da Kornvig, il laterale mancino di casa finisce per intervenire con il piede in posizione pericolosa sulla tibia dell'avversario.
L'arbitro tedesco Schlager ha sventolato il cartellino rosso, nessun intervento del connazionale Dankert al VAR, e Bologna quindi in inferiorità numerica.
