Bologna, Italiano si tiene stretto Fabbian: "Merita di giocare. Bernardeschi? Il 21 ha un controllo"

"Giovanni si è ritagliato questo spazio meritandoselo”. Vincenzo Italiano si tiene stretto Giovanni Fabbian, centrocampista del Bologna nel mirino della Lazio: “Ha fatto gol con il Sassuolo e merita di giocare perché ha grande passo, sostanza, intensità e sa riempire l'area di rigore - ha detto il tecnico alla vigilia della trasferta di Verona -. Lui come Pobega sono tipologie di centrocampisti che mi piacciono. Domani vedremo, ma probabilmente potrà essere la gara di Odgaard per opporci al loro blocco basso. Non ci passa nemmeno nell'anticamera del cervello di abbandonare Jens: vedrete che da qui alla fine ci sarà moltissimo".

Nel corso della conferenza stampa, Italiano ha palato anche dell’espulsione di Niccolò Cambiaghi nell’ultimo turno di campionato: "Ci ho parlato a fine partita. Sa che una delle situazioni che dobbiamo assolutamente evitare è quella di rimanere in inferiorità numerica, specie contro una squadra come il Como. Sa di aver sbagliato ma mi auguro che la situazione sia assimilata".

Chiusura dedicata al rientro di Federico Bernardeschi: "Il 21 gennaio ha un controllo e sperando che tutto sia a posto già dal giorno dopo potrà tornare in squadra. Si sta già allenando, lo vedo correre, sta aspettando solo l'okay".

La conferenza stampa di Italiano